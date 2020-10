(Liverpool) Không ra sân, thủ môn trẻ... ngủ gật trên ghế dự bị

Thời điểm đang dẫn trước với tỷ số 2-1 ở phút thứ 80, máy quay của BT Sport đã lia qua băng ghế dự bị và bắt gặp hình ảnh Caoimhin Kelleher đang... ngủ gật ngon lành đằng sau HLV Jurgen Klopp.

Ngay lập tức, anh trở thành mục tiêu chế giễu của cả CĐV nhà lẫn đối thủ. Người gác đền này bị cho là đã "mất điểm" trầm trọng trong mắt thuyền trưởng người Đức.

That Merseyside derby all got a bit too much for Liverpool's Caoimhín Kelleher 🤣😴 pic.twitter.com/HM0MaFzP1R