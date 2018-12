CĐV MU 'ném đá' Ashley Young vì hèn nhát không dám chắn cú sút của Shaqiri

Vì hành động né bóng không che gôn cho De Gea của Ashley Young, MU đã chịu thủng lưới và hậu vệ này phải chịu cả tấn "gạch đá" từ CĐV.

Dù có thế trận hoàn toàn lép vế ở hiệp 1 nhưng Manchester United vẫn có bàn gỡ từ Jessie Lingard. Tuy nhiên, hành động được cho là hèn nhát của Ashley Young đã khiến MU thủng lưới bàn tiếp theo dẫn đến trận thua trước Liverpool vào đêm qua.

MU đã bị Liverpool dồn ép gần như trong cả 90 phút ở trận derby nước Anh vào đêm qua. Sau khi bị Sadio Mane chọc thủng lưới, họ đã sớm tìm được bàn gỡ và khiến các cầu thủ đối phương chật vật trong việc tìm kiếm đường vào khung thành.

HLV Jurgen Klopp sau đó đưa Xherdan Shaqiri và tiền đạo người Thụy Sĩ đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Phút 73, De Gea phá bóng bay thẳng về hướng di chuyển của Shaqiri, tiền đạo này ngay lập tức tung ra một cú dứt. Ashley Young đứng ngay ở vị trí đó nhưng lại cúi người... né và vô tình làm chệch quỹ đạo bay của trái bóng khiến De Gea không có một cơ hội để cản phá.

Hành động cúi người của cầu thủ người Anh bị CĐV chỉ trích là hèn nhát và đã góp quá nhiều công sức để giúp Liverpool phá thế cân bằng.

Herrera dives in. Donkey. Young turns his back to the shot from Shaqiri. Can go anywhere. Where does it go? Back of the net. Another donkey. — Coach Kojo (@CoachKojo) 16 tháng 12, 2018

Herrera né bóng. Hèn quá. Young quay lưng với cú sút hú họa của Shaqiri. Và rồi trái bóng nẩy vào lưới. Quá hèn

Ashley Young turning away from the ball as Shaqiri hit it. Bloody grow a pair! #LIVMUN — Joe Lanes (@JoeLanes12) 16 tháng 12, 2018

Ashley Young quay mặt với cú dứt điểm của Shaqiri. Trời ạ, có chút dũng cảm đi chứ

Such a shame that the deflection off of Ashley Young takes Shaqiri’s shot into the roof of the net. One of the biggest shit houses in football. — Ryan (@ryajones_) 16 tháng 12, 2018

Quá xấu hổ khi cú sút của Shaqiri nẩy vào chân của Ashley Young rồi bay vào lưới. Quá nhảm nhí mà.