Lịch thi đấu V.League 2020. Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2020. Lịch thi đấu mùa giải 2020

Danh sách 12 đội bóng tham dự giải hạng Nhất 2020 An Giang, CLB Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Bình Phước, CLB bóng đá Huế, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Long An, Phố Hiến, Sanna Khánh Hòa BVN, XM Fico Tây Ninh, XSKT Cần Thơ. Lịch thi đấu vòng 1: Phố Hiến vs Bình Phước Bình Định vs Đắk Lắk Sanna Khánh Hòa BVN vs Long An Đồng Tháp vs XSKT Cần Thơ An Giang vs XM Fico Tây Ninh CLB Bóng đá Huế vs CLB Bà Rịa Vũng Tàu