Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2020: Nam Định - HAGL, Huế - SHB Đà Nẵng

Sau thời gian tạm ngừng thi đấu để chống dịch COVID-19, cuối tuần này, sân cỏ cả nước lại sôi động trở lại với loạt trận đấu ở Cúp Quốc gia 2020.

Thông báo mới nhất của VPF, vòng loại Cúp Quốc gia 2020 diễn ra trong các ngày 23/5, 24/5 và 25/5/2020 với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa DNH Nam Định với Hoàng Gia Lai trên sân Thiên Trường.

Thầy trò HLV Lee Tae-hoon đang chơi thăng hoa ở V.League với hai trận bất bại. Hiện tại họ đang chễm trệ ở vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, Nam Định với một trận thắng, một trận thua chỉ xếp hạng 10.

Trận Nam Định - HAGL nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Bởi đây là màn so tài chính thức đầu tiên trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp , sau hơn hai tháng các giải tạm ngừng để chống dịch.

Các đội khác

Bên cạnh đó, cũng phải nói thêm rằng, HAGL chính là "khắc tinh" của Nam Định. Trong lịch sử, hai đội chạm mặt tổng cộng 6 lần tính từ năm 2010. Nhưng Nam Định chỉ có đúng 1 trận hòa, còn lại đều là kết quả thua.

Với lịch sử đối đầu chênh lệch như vậy, sức hút của trận đấu chiều 23/5 càng trở nên hấp dẫn.

Đáp lại tình cảm từ giới mộ điệu, ngày 20/5/2020 vừa qua, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý cho mở cửa SVĐ Thiên Trường để khán giả đến xem trận đấu.

Tuy nhiên để phòng dịch COVID-19, UBND tỉnh chỉ cho phép BTC trận đấu được bán 40-50% số chỗ ngồi trên sân để đảm bảo độ giãn cách giữa các CĐV.

Ngoài trận Nam Định - HAGL, vòng sơ loại Cúp Quốc gia cuối tuần này, còn chứng kiến một số màn chạm trán hứa hẹn thú vị. Có thể kể tới như trận derby miền Trung giữa Huế - SHB Đà Nẵng, hay trận Thanh Hóa "tái ngộ" Phố Hiến - đội bóng bại tướng của họ ở trận play-off giành vé dự V.League năm rồi...

Sau vòng loại, các trận đấu vòng 1/8 dự kiến tổ chức từ ngày 30/5/2020.

Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2020:

18h00 Ngày 23/5: DNH Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai

15h30 Ngày 24/5: An Giang vs Long An

16h00 Ngày 24/5 Huế vs SHB Đà Nẵng

17h00 Ngày 24/5 SLNA vs Bình Định

17h00 Ngày 24/5 Bà Rịa Vũng Tàu vs CLB Sài Gòn

15h30 Ngày 25/5: Đồng Tháp vs Hải Phòng

17h00 Ngày 25/5: Phố Hiến vs Thanh Hóa

17h00 Ngày 25/5: Khánh Hòa vs Viettel

17h00 Ngày 25/5: Bình Phước vs Đắk Lắk

18h00 Ngày 25/5: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs XM Fico Tây Ninh