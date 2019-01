Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp Asian Cup 2019 hôm nay (20/1)

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Asian Cup 2019. Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Link xem VTV6: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm HOẶC https://fptplay.vn/livetv/vtv6-hd

Link xem VTV5: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

VÒNG 1/8



Ngày 20/1

18h00 Jordan vs Việt Nam (trực tiếp VTV6, VTV5)

21:00 Thái Lan vs Trung Quốc (trực tiếp VTV6, VTV5)

23h00 Qatar vs Lebanon (trực tiếp VTV6, VTV5)



Ngày 21/1

00h00 Iran vs Oman (trực tiếp VTV6, VTV5)

18h00 Nhật Bản vs Ả Rập Xê Út (trực tiếp VTV6, VTV5)

21h00 Úc vs Uzbekistan (trực tiếp VTV6, VTV5)



Ngày 22/1

00h00 UAE vs Kyrgyzstan (trực tiếp VTV6, VTV5)

18h00 Hàn Quốc vs Bahrain (trực tiếp VTV6, VTV5)

23h00 Qatar vs Iraq (trực tiếp VTV6, VTV5)