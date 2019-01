Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp Asian Cup 2019 hôm nay (12/1)

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị giữ bản quyền phát sóng toàn bộ VCK Asian Cup 2019 tại UAE. Theo đó, tất cả các trận đấu của ĐT Việt Nam sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của VTV là VTV5, VTV6 và VTV6 HD.

Nhằm phục vụ nhu cầu đông đảo của NHM yêu bóng đá Việt Nam , VTV sẽ phát sóng trực tiếp ĐT Việt Nam trên VTVgo, VTV Sports, VTV.vn... Ngoài ra quý độc giả có thể xem các kênh VTV trên K+, VTV Cab, Viettel TV, FPT Play.

Link xem VTV6: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm HOẶC https://fptplay.vn/livetv/vtv6-hd

Link xem VTV5: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

VÒNG BẢNG:



Ngày 13/1

18h00 Triều Tiên vs Qatar (trực tiếp VTV6, VTV5)

20h30 Nhật Bản vs Oman (trực tiếp VTV6, VTV5)

23h00 Uzbekistan vs Turkmenistan (trực tiếp VTV6, VTV5)



Ngày 14/12

3h00 Thái Lan vs UAE (trực tiếp VTV6)

23h00 Ấn Độ vs Bahrain (trực tiếp VTV5)



Ngày 15/1

20h30 Úc vs Syria (trực tiếp VTV6)

20h30 Jordan vs Palestine (trực tiếp VTV5)



Ngày 16/1

20h30 Hàn Quốc vs Trung Quốc (trực tiếp VTV6)

20h30 Philippines vs Kyrgyzstan (trực tiếp VTV5)

23h00 Việt Nam vs Yemen (trực tiếp VTV6)

23h00 Iran vs Iraq (trực tiếp VTV5)



Ngày 17/1

20h30 Oman vs Turkmenistan (trực tiếp VTV5)

20h30 Nhật Bản vs Uzbekistan (trực tiếp VTV6)

23h00 Saudi Arabia vs Qatar (trực tiếp VTV5)

23h00 Lebanon vs Triều Tiên (trực tiếp VTV6)