LĐBĐ Malaysia mang nhân viên an ninh đến Việt Nam để bảo vệ CĐV nhà

LĐBĐ Malaysia (FAM) mang 5 nhân viên an ninh để phối hợp với Việt Nam bảo đảm an toàn cho CĐV nước này khi sang Việt Nam cổ vũ đội nhà.

Cùng ĐT Malaysia đáp chuyến bay xuống Hà Nội hôm qua (7/10) đặc biệt còn có 5 nhân viên an ninh trực thuộc LĐBĐ Malaysia (FAM). Họ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các CĐV nước này khi sang .

Trước đó, FAM đã có thông báo về việc mua vé xem trận Việt Nam - Malaysia cho CĐV nước này với số lượng khoảng 2000 vé.

VFF cũng tạo điều kiện bán vé cho ủng hộ viên đội khách với mức giá hợp lí, chỉ 200.000 đồng (40 ringgit), tương đương với mệnh giá nhỏ nhất khi bán cho CĐV Việt Nam (từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng).

Dự kiến sẽ có khoảng 1000 CĐV Malaysia tới sân Mỹ Đình để "tiếp lửa" cho đội nhà

Sau sự cố CĐV Malaysia bị hooligan Indonesia tấn công trong trận đấu diễn ra trên sân Bung Karno (Jakarta) hôm 5/9, FAM đã quyết định cử thêm lực lượng an ninh tháp tùng các "cầu thủ số 12" khi thi đấu trên sân khách, qua đó hạn chế tối đa các sự cố đáng tiếc tương tự.

Đặt chân đến Hà Nội, đại diện nhóm an ninh của FAM cho biết nhiệm vụ của họ là phối hợp với VFF và lực lượng an ninh trên sân Mỹ Đình để bảo vệ khoảng 1.000 CĐV đội khách trong trận cầu với ĐT Việt Nam. "Chúng tôi không phải là lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp của Malaysia.

Chúng tôi chỉ là lực lượng an ninh của FAM. Nhiệm vụ của chúng tôi là kết nối với lực lượng an ninh của sân để bảo vệ an toàn cho các CĐV Malaysia", một thành viên của lực lượng đặc biệt này chia sẻ.

LĐBĐ Malaysia thận trọng hơn sau sự cố đáng tiếc trên sân Indonesia.

LĐBĐ hai nước cũng đã ngồi lại với nhau trước đó để bàn về công tác bảo đảm an ninh an toàn cho các thành viên đội khách.

VFF cũng thống nhất sẽ bố trí cổng vào sân riêng cho CĐV Malaysia. Họ đề nghị khán giả đội khách có mặt trước giờ thi đấu 200 phút và đồng thời chấp hành tuyệt đối các quy định, nội quy, hướng dẫn từ BTC.

Ngoài ra, VFF đưa ra khuyến cáo các CĐV đội khách không nên tổ chức diễu hành trên đường phố để đảm bảo an toàn.

Cuộc đối đầu rất được mong đợi giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 20h ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình. Thầy trò Tan Cheng Hoe hiện đang xếp thứ 3 bảng G. Sau hai lượt trận, họ có ba điểm với thắng lợi trước Indonesia. Còn ĐT Việt Nam mới có một điểm sau trận hòa 0-0 ở .