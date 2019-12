Lập hat-trick siêu phẩm, Messi phá thêm một kỷ lục của Ronaldo ở La Liga

Trong thắng lợi 5-2 của trước Mallorca, Lionel Messi góp công cực lớn với ba bàn thắng tuyệt đẹp bên cạnh những pha lập công của Antoine Griezmann và Luis Suarez.

Cả 3 bàn thắng đều được ghi bằng chân trái. Hai trong số đó đến từ những pha cứa lòng sở trường vào góc cao khung thành. Pha lập công còn lại là một cú sút đầy quyết đoán trong vòng cấm.

35 - @FCBarcelona's Lionel Messi has become the player with the most hat-tricks in @LaLigaEN history (35), surpassing Cristiano Ronaldo (34). Excellence. pic.twitter.com/WUFU9Ck241