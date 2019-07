Lần đầu dẫn Chelsea, HLV Lampard đã bị CĐV đối thủ 'trù' sớm... sa thải

Huyền thoại người Anh đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối ở trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea và bị "chọc ngoáy" bởi CĐV đối thủ.

Frank Lampard vừa có màn ra mắt trên cương vị HLV trưởng của ở trận giao hữu với Bohemian. Dù có bàn thắng sớm nhờ công của Michy Batshuayi, The Blues không thể giành niềm vui trọn vẹn khi bị Eric Molloy gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối cùng.

Sau trận, mẹ của cầu thủ này liên tục hô lớn: "Con trai của tôi đấy!" trong Phòng Báo Chí. Trên khán đài, các CĐV của Bohemian trêu chọc cựu thuyền trưởng : "You're getting sacked in the morning" (Ông sẽ bị sa thải ngay sáng mai thôi).

"Đó là một trận đấu khó khăn." - Lampard thừa nhận. "Chúng tôi đã không thi đấu một thời gian và đây là trận đầu tiên chỉ sau vài ngày nên có chút áp lực với các cầu thủ. Chúng tôi đã rất nỗ lực trong hôm nay. Tôi muốn họ phải căng sức, vì đó chính là mục tiêu của giai đoạn tiền mùa giải."

Dẫu vậy, ông vẫn tỏ ra lạc quan: "Tất nhiên là chúng tôi muốn chiến thắng, nhưng đó không phải thứ tiên quyết ở thời điểm này. Tôi muốn các cầu thủ tìm lại phong độ và nâng cao giới hạn của bản thân. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ là rất tốt."

"Chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn cao và đã thực hiện được trong trận đấu. Chúng tôi muốn các cầu thủ chơi mạnh mẽ và quyết liệt trong trận đấu và cảm thấy hạnh phúc với thái độ nỗ lực hết mình của họ."