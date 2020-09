La Liga công bố lịch thi đấu mùa giải 2020/21: Real, Barca, Sevilla nghỉ vòng 1

Lịch thi đấu mùa giải 2020/21 của La Liga đã chính thức được ban tổ chức công bố vào ngày 31/8 vừa qua.

Ngày 31/8 vừa qua, Ban tổ chức đã chính thức công bố lịch thi đấu mùa giải 2020/21.

Mùa bóng mới sẽ bắt đầu vào ngày 13/9 (giờ ). Theo kế hoạch, ở ngày mở màn, đối đầu - đội bóng xếp thứ 8 ở mùa giải tước. Trong khi đó, gặp Elche - CLB vừa thăng hạng.

Tại vòng đấu đầu tiên, Real, Barca và được nghỉ thi đấu do vừa chinh chiến ở cúp châu Âu hồi đầu tháng Tám.

Những cuộc đối đầu của ba CLB này sẽ được dời lại ở các ngày thi đấu tiếp theo.

Các trận cầu Siêu kinh điển giữa Real và Barca cũng đã được xác định thời gian thi đấu. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 25/10/2020 trên sân Camp Nou, và trận lượt về được tổ chức ngày 11/4/2021 tại sân Santiago Bernabeu.

LỊCH THI ĐẤU CÁC TRẬN VÒNG 1 LA LIGA 2020/21:

Chủ nhật, ngày 13/9:

Alavés vs. Betis

vs. Celta

Cádiz vs. Osasuna

Granada vs. Athletic

vs.

Valladolid vs.

vs.

Các trận đấu bị hoãn:

Atlético Madrid vs. Sevilla

Barcelona vs. Elche

Real Madrid vs. Getafe