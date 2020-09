(HY HỮU) Xuất hiện cầu thủ... 54 tuổi chinh chiến ở giải VĐQG Mông Cổ

Được tung vào sân ở tuổi 54, tiền đạo CLB Sumida-Gepro Khandsuren Oyunbileg trở thành cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới còn thi đấu.

Sự kiện đặc biệt này vừa xảy ra trong trận Sumida-Gepro chạm trán Ulaanbaatar trong khuôn khổ vòng 15 giải VĐQG Mông Cổ. Chân sút kì cựu kể trên được sử dụng từ phút 86 và thậm chí đã thi đấu vô cùng "máu lửa" trong gần 10 phút có mặt trên sân (tính cả thời gian bù giờ).

The Oldest Man in Football: 54 year-old Khandsuren Oyunbileg playing in the Mongolian Premier League came out of his retirement to help last-placed team Sumida Gepro.#Soccer #Football #Mongolia pic.twitter.com/FAEBX9sxzj