Không có vé xem ở Mỹ Đình, CĐV theo dõi chung kết AFF Cup 2018 tại các địa điểm này

Nếu không may mắn sở hữu tấm vé xem Chung kết AFF Cup 2019 ở Mỹ Đình, CĐV có thể theo dõi trận tại màn hình lớn ở các địa điểm dưới đây

Tính đến sáng 11/12, Next Media (đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng AFF Cup 2018) đã xem xét cấp quyền trình chiếu công cộng trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại 13 địa điểm thuộc nhiều tỉnh, thành để phục vụ người hâm mộ.

Với sức nóng của trận chung kết AFF Cup 2018, NHM đã lùng sục các tấm vé để có thể cổ vũ cho ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, nếu bạn không may mắn có cơ hội theo dõi trực tiếp các cầu thủ thi đấu, hãy có mặt tại các địa điểm này để xem trận chung kết qua màn hình lớn do Next Media cấp phép phát sóng.

CĐV cổ vũ cho ĐT Việt Nam ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Kênh 14.

Next Media đã xem xét cấp quyền trình chiếu công cộng trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại 13 địa điểm tại 9 tỉnh, thành phố.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

Sân 4A, Nhà Văn hoá Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, 44 Dũng Sỹ Thanh khê, quận Thanh khê, TP Đà Nẵng

Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Quảng trường Lâm Viên, Trần Quốc Toản, phường 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Khu vực Quảng trường Đài phun nước đối diện cửa sân Mỹ Đình, Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội)

Quảng trường 2 tháng 4 TP Nha Trang, Khánh Hòa (trực tiếp trận chung kết lượt về)

Sân vận động TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Khu vui chơi Rubik Zoo

Cụm rạp BHD

Quảng trường Lam Sơn - phường Điện Biên - TP. Thanh Hóa.

Sân bán nguyệt Quảng trường Hồ Chí Minh, đường Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.

Hiện nay, một số đơn vị vẫn tiếp tục gửi văn bản đề nghị Next Media cấp bản quyền. Danh sách các điểm trình chiếu công cộng hai trận chung kết AFF Cup 2018 phục vụ người hâm mộ sẽ tiếp tục cập nhật.