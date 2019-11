Không chỉ có Pochettino bị Tottenham sa thải, HLV Diego Maradona cũng vừa mất việc

Chỉ sau đúng 72 ngày kể từ khi nhậm chức tại CLB Gimnasia, huấn luyện viên Diego Maradona đã tuyên bố từ chức. Cậu Bé Vàng bắt đầu làm việc cho đội bóng này từ tháng Chín, với hợp đồng có thời hạn một năm.

Thành tích mà HLV Maradona có được tại Gimnasia là vô cùng bết bát, với chỉ 3 trận thắng ở giải VĐQG sau 13 vòng đấu đã qua.

Dù có được chiến thắng 3-0 trước Aldosivi trong trận đấu gần nhất, nhưng áp lực đè lên vai huyền thoại bóng đá của xứ Tango là không hề nhỏ. Thêm vào đó, Chủ tịch Gimnasia - ông Gabriel Pellegrino cũng bị phản đối một cách vô cùng quyết liệt.

Một số nguồn tin cho rằng nếu Chủ tịch Pellegrino ở lại và tiếp tục tranh cử ở nhiệm kì tới, tương lai của HLV Maradona đã được đảm bảo.

Tiết lộ với đài phát thanh Radio La Red, ông Pellgrino cho biết: "Maradona là người nỗ lực với công việc nhiều hơn ai hết. Ông ấy muốn có một sự đoàn kết trong đội bóng, nhưng nó lại không hề diễn ra và đó là lí do dẫn tới quyết định này."

"Diego Maradona đã giành chọn công sức và thời gian cho công việc. Ông ấy cũng có một nghị lực vô cùng lớn. Vào ngày Chủ Nhật tới, một cuộc bỏ phiếu cho vị trí tân Chủ tịch CLB sẽ diễn ra và các ứng viên cũng sẽ đi tìm một HLV mới."

Dù không có nhiều thành công, nhưng HLV Maradona vẫn được người hâm mộ của các đội bóng tại Argentina đặc biệt yêu quý.

Hồi cuối tháng 10, trong lần trở lại đối đầu với đội bóng cũ Newell's Old Boys, cổ động viên nhà đã tự tay thiết kế... một chiếc ngai vàng để chào đón huyền thoại quay trở lại. Ở trận này, Gimnasia của Maradona thắng đậm 4-0.

