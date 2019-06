Không cần VAR, Liverpool được hưởng penalty sau 22 giây đầu tiên ở chung kết C1

chỉ cần 1 phút 48 giây để có bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết 2019 trước từ một tình huống penalty quá rõ ràng.

Trong ngay pha lên bóng đầu tiên của Liverpool, tiền đạo Sadio Mane đem về cho The Kop một quả phạt đền. Moussa Sissoko đã giơ tay lên quá cao và bị cầu thủ người đưa trái bóng đi trúng.

Dù Sissoko không hề cố ý phạm luật nhưng cánh tay của anh đã để sát người. Trọng tài chính Damir Skomina không cần xem lại VAR và chỉ tay ngay vào chấm phạt 11m.

Và trên chấm penalty, Mohamed Salah đã dễ dàng đánh bại Hugo Lloris mở tỉ số trận đấu với một cú dứt điểm đầy quyết đoán. Bàn thắng của tiền đạo người được ghi ở 1 phút 48 giây, và đó là bàn thắng nhanh thứ hai trong một trận chung kết Champions League, chỉ sau trung vệ Paolo Maldini (00:50) cho Milan khi đá với Liverpool vào năm 2005.

Tuy nhiên, việc trọng tài quyết định đó là một quả 11m đã gây nên rất nhiều phản ứng trái chiều trên MXH.

No doubt at all....that this was not a penalty. Which makes it even funnier. pic.twitter.com/XkTTcP9GKp — Piers Morgan (@piersmorgan) 1 de junio de 2019

Chắc chắn đó... không phải là một quả penalty rồi. Thật nực cười

seriously tho that is such a harsh penalty. Liverpool getting lucky again. — Muhammad Butt (@muhammadbutt) 1 de junio de 2019

Thực sự là một quyết định quá nặng tay. Liverpool lại may mắn rồi

That's a penalty, for me. Hits his arm, which is way out. — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 1 de junio de 2019

Đó phải là một quả penalty. Tay của Sissoko giang quá rộng

Giving away a penalty in 24 seconds in a Champions League final is one of the most Spursy things you’ll ever see.

— The Chaps (@chelseachaps) 1 de junio de 2019

Trao một quả penalty vào giây thứ 24 của trận chung kết Champions League thì đúng là một quyết định nhảm nhí nhất tôi từng chứng kiến

Luis Suarez won about 3 PL penalties doing that aim for the arm thing so it's not new, it's just gone mainstream — Duncan Alexander (@oilysailor) 1 de junio de 2019

Luis Suarez từng giành ba quả penalty từ những pha sút bóng vào tay đối phương như vậy mà. Quá phổ biến rồi