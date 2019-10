Khiến Salah chấn thương, cầu thủ Leicester City bị CĐV Liverpool phân biệt chủng tộc

Leicester City tiết lộ họ đã báo cáo cảnh sát về sự việc cầu thủ Hamza Choudhury bị CĐV Liverpool phân biệt chủng tộc trong trận đấu tối 5/10.

tỏ ra bức xúc trước các hành vi và lời lẽ phân biệt chủng tộc mà CĐV dành cho tiền vệ Hamza Choudhury trong trận gặp Liverpool tại Anfield. Sự cố xảy ra sau tình huống va chạm giữa anh này và Mohamed Salah khiến ngôi sao người không thể tiếp tục thi đấu.

Hamza Choudhury năm nay 22 tuổi, mang trong mình dòng máu Bangladesh và Grenada. trưởng thành từ lò Leicester và được đôn lên đội một từ 2015. Ở trận đấu tối qua, Choudhury được tung vào sân ở phút 86 và chỉ mất vài phút để thực hiện cú quét trụ gây chấn thương cho Salah.

Hamza Choudhury từng có 7 lần khoác áo U21 Anh trước khi được biến đến nhờ sự kiện tối qua

Ngay sau cú vào bóng quá chân này, Choudhury đã phải nhận lãnh hàng loạt lời chỉ trích từ trên sân cỏ cho đến mạng xã hội. Nhiều CĐV Liverpool đã không thể giữ được sự kềm chế và có các lời lẽ quá khích, mang tính phân biệt chủng tộc dành cho cầu thủ da màu, khiến anh vô cùng bức xúc.

Người đại diện Leicester cũng đã lên tiếng bảo vệ "gà nhà": "Hành vi phân biệt không được phép xuất hiện trong bóng đá hoặc xã hội ngày nay".

"Chúng tôi đang tìm kiếm các hành động quyết liệt nhất để chống lại những người gây ra chúng", phát ngôn từ "Bầy Cáo" chia sẻ.

Cũng theo phía Leicester, họ cảm thấy tức giận trước những gì mà CĐV Liverpool dành cho Hamza Choudhury. "Chúng tôi cảm thấy 'ghê sợ' trước những lời bình luận và đã báo cáo tất cả cho phía cảnh sát cũng như đơn vị phụ trách mạng xã hội (nơi các lời lẽ này được viết ra)".

Cú vào bóng quá chân của Choudhury khiến Salah đau đớn rời sân khi trận đấu chỉ còn 3 phút

Về phần mình, HLV Jurgen Klopp của Liverpool bày tỏ sự phẫn nộ với cú vào bóng của Choudhury. Ông cho rằng tiền vệ này xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Rất may cho The Kop khi chấn thương của Salah không khiến họ phải trả giá. Ba phút sau khi tiền đạo 27 tuổi rời sân, đội bóng áo đỏ đã nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công James Milner, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 8 điểm tạm hơn so với đội bám đuổi .