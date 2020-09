Khai màn Bundesliga, Bayern hủy diệt Schalke 8 bàn không gỡ

Sau mùa giải 2019/2020 thành công trên mọi mặt trận, bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch với cuộc tiếp đón đối thủ 04 trên sân nhà Allianz Arena.

26 ngày kể từ khi "lên đỉnh" châu Âu, đoàn quân của HLV Hansi Flick vẫn giữ được phong độ hủy diệt khi các chân sút Bayern liên tục nã pháo vào lưới Schalke, với tổng cộng 8 bàn thắng được ghi.

No mercy from @FCBayernEN 💀 The #Bundesliga is back 😳 #FCBS04 pic.twitter.com/zpO7FBJiTU

Ngay phút thứ 4, Serge Gnabry mở tỉ số cho trận đấu và chỉ 15 phút sau, Leon Goretzka tiếp tục tâng tỉ số lên 2-0.

Các pha lập công cứ liên tục đến trong khoảng thời gian sau đó khi Robert Lewandowski ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 30. Tiếp theo, sang hiệp hai, Gnabry hoàn tất cú hat-trick với hai bàn ở các phút 47 và 59, trước khi lần lượt Thomas Muller, Leroy Sane cùng tiền vệ trẻ Jamal Musiala điền tên lên bảng tỉ số.

When @lewy_official's making headlines for an assist, you know it's gonna be good 😏



Rabona Lewandowski 💫 pic.twitter.com/93zjPVQFSG