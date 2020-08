Kelvin Bùi: Cầu thủ Việt kiều Hà Lan có gì đặc biệt?

Kelvin Bui (Vitesse Arnhem) 🔥😤⚽️ • • • • • • • • • • #skiller #training #train #footballtraining #footballskills #footballtime #fútbol #futebol #football #sport #team #soccer #love #player #lovethisgame #kids #video #videos #passion #gogoles #futbol #workout #work #summer #happy

A post shared by XFT (Xtra Football Training) (@xftraining) on Jun 10, 2020 at 1:55pm PDT