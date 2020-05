K League trở lại sau dịch COVID-19, trận đầu tiên được phát miễn phí khắp thế giới

Sau thời gian tạm hoãn vì dịch COVID-19, giải VĐQG (K League 1) sẽ chính thức trở lại từ chiều 8/5.

Cụ thể, trận đấu đầu tiên được phép khởi tranh diễn ra giữa Jeonbuk Motors và Suwon Bluewings. Cuộc đối đầu này sẽ diễn ra lúc 17h00 chiều 8/5 trên sân Jeonju World Cup của đội bóng đương kim vô địch xứ Hàn.

Đáng chú ý hơn, diễn biến trận này sẽ được tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội Twitter và phát đi toàn thế giới hoàn toàn miễn phí.

K League là một trong những giải VĐQG chất lượng hàng đầu tại châu Á. Ban đầu, giải dự kiến khởi tranh từ cuối tháng 2/2020.

#StayStrong and Enjoy #Kleague Opening Match Worldwide LIVE on Twitter! #K리그 개막전 전세계 트위터 생중계!



⚽ Jeonbuk Hyundai vs Suwon Samsung

🏟 Jeonju World Cup Stadium

⏱ May 8th, 7PM KST

📺 @kleague https://t.co/L4g3xH326G