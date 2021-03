Juventus vô duyên ở Champions League: Ronaldo chọn sai ngay từ đầu?

Hai năm liên tiếp dừng bước sớm cùng Juventus ở Champions League, có lẽ Cristiano Ronaldo đã thực sự sai lầm khi lựa chọn Bà đầm già thành Turin.

Bóng đá thường không có chỗ cho sự bất tử. Luôn có 1 cái kết nghiệt ngã cho những ai không thể dừng lại đúng lúc. Bill Shankly chưa từng có thể nói thẳng mặt với huyền thoại Ian St John của Liverpool rằng ông đã hết thời. Sau 11 năm vàng son, Nobby Stiles vẫn không có một trận đấu tri ân nào được tổ chức bởi Manchester United. West Ham thì để huyền thoại Bobby Moore ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Như cựu HLV của Derby County là Harry Storer từng nói với Brian Clough, thì trong bóng đá, sẽ chẳng có bất cứ ai nói lời cảm ơn đến với bạn. Nhưng cùng lúc ấy, tất cả mọi người đều chia sẻ một niềm tin rằng, nếu bạn đã từng thành công trong quá khứ, bạn bắt buộc phải tái diễn thành công ấy trong hiện tại.

Ví dụ điển hình với các HLV là trường hợp của Jose Mourinho, người chưa thể vượt qua cái bóng của những danh hiệu trong quá khứ. Còn với các cầu thủ, đó chắc chắn phải là câu chuyện về Messi và Cristiano Ronaldo. Đội bóng của cả 2 bọn họ đều ở vào tình thế rất khó khăn trước lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League. Cả Juventus lẫn Barcelona đều đã bị đối phương chơi trên cơ ở lượt đi. Cả 2 đội bóng đều đang gặp khó khăn về mặt tài chính giữa tâm dịch. Và quan trọng hơn, cả 2 đều phụ thuộc một cách không mong muốn vào 2 ngôi sao đang ngày càng già cỗi nhưng vẫn vô cùng tốn kém của họ.

Với Juventus, quyết định mua 1 cầu thủ đã 33 tuổi với giá 100 triệu Bảng vào năm 2018 thực sự điên rồ. Lão bà thành Turin đã nghĩ rằng, những khoảnh khắc tỏa sáng của anh trong những thời điểm then chốt sẽ là bước tiến quan trọng tiếp theo của một CLB đã thua 2 trận chung kết C1 trong 5 năm gần nhất. Nhưng thậm chí, so với Messi, Ronaldo còn tham gia phòng ngự hời hợt hơn. Anh chỉ đóng góp 0.4 hành động phòng ngự mỗi trận. Đây là điều đi ngược lại với xu thế chung của bóng đá hiện đại.

Với Ronaldo trong đội hình, Juventus đã thua Ajax tại tứ kết Champions League và Lyon ở vòng 1/8. Đến đêm qua, họ thua nốt Porto cũng ở vòng knock-out đầu tiên. Thành tích của họ ở cúp châu Âu đang có chiều hướng kém dần đi kể từ khi anh cập bến. Trên sân Allianz đêm qua, Ronaldo là biểu tượng cho sự thất vọng. Anh gần như lạc lõng trong những đường lên bóng của các đồng đội. Đóng góp trực tiếp duy nhất của anh vào bàn thắng lại bắt nguồn từ một tình huống khống chế lỗi.

Đội chủ sân Allianz có thể là một thế lực tại Serie A, nhưng không có đủ chất lượng cạnh tranh tại đấu trường châu Âu. Với một người như Ronaldo, thì chuyển tới Serie A chỉ để giành Scudetto liệu có đủ thỏa mãn anh? Cách duy nhất để giúp Ronaldo giữ lại vị thế của kẻ chinh phục chính là phải cùng Juventus tiến sâu tại Champions League. Đáng tiếc thay, đó không phải những gì đang diễn ra tính đến lúc này.

Thậm chí, Juventus đang chuẩn bị mất chức vô địch Serie A đầu tiên sau 1 thập kỷ. Dù chơi ít hơn 1 trận so với đội đầu bảng Inter Milan, thì Juve vẫn đang thua tới 10 điểm trên BXH. Đoàn quân của Antonio Conte đã bị loại khỏi mọi đấu trường cúp, đồng nghĩa có thể tập trung toàn lực cho cuộc đua giành Scudetto năm nay. Với một Andrea Pirlo, người cũng chỉ hơn Ronaldo vỏn vẹn 6 tuổi và chưa từng có một chút xíu kinh nghiệm dẫn dắt đỉnh cao nào hết, Juventus có cơ sở nào để lạc quan?

Nếu so sánh với Zinedine Zidane, rõ ràng Pirlo đuối hơn hẳn về mặt kinh nghiệm. Khi Zidane tiếp quản Real Madrid. Ông đã có một quãng thời gian dài làm phó tướng cho một HLV lão làng như Carlo Ancelotti. Điều đó giúp Zizou có được xuất phát điểm tốt hơn so với một người non kinh nghiệm như Pirlo. Với Pirlo, CR7 muốn vô địch Scudetto thôi cũng là rất khó.

Rất có thể, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ, người ta mới lại chứng kiến sự vắng bóng của cả Ronaldo lẫn Messi ở tứ kết của UEFA Champions League. Với Messi, đó là sự đi xuống của cả 1 tập thể đang phụ thuộc quá nhiều vào đôi chân đang dần mất đi ma thuật của anh. Còn trường hợp của Ronaldo, đó là câu chuyện về lựa chọn sai lầm của kẻ chinh phục vĩ đại nhất mọi thời đại.

Đã có rất nhiều tiếc nuối khi siêu sao người Bồ Đào Nha không chọn ở lại Real Madrid để nối dài những vinh quang. Để rồi giờ đây, trong những năm tháng cuối của sự nghiệp huy hoàng của mình, Ronaldo lại phải độc bước cô hành tại Juventus.