Juventus 5-0 Novara: Ronaldo khai hỏa, Pirlo đại thắng ở trận ra mắt

Trước đối thủ yếu là Novara, tân HLV Andrea Pirlo vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh trong hiệp một với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo - đá cặp với tân binh Dejan Kulusevski trên hàng công.

Dù kiểm soát thế trận, nhưng lối chơi của chưa thực sự nhuần nhuyễn. Dù vậy, một tân binh khác của họ là Weston McKennie đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi chơi ở tuyến giữa.

Phút thứ 20, nhận đường chuyền từ Adrien Rabiot, Ronaldo bật tường với Kulusevski rồi dứt điểm tung lưới đối phương, mang về bàn thắng mở tỷ số. Siêu sao người chỉ thi đấu trong hiệp một, sau đó rời sân nhường chỗ cho Douglas Costa.

Ở những phút còn lại, Lão Bà có thêm 4 bàn thắng nữa nhờ công của Merih Demiral, Marko Pjac và cú đúp ở phút bù giờ của Manolo Portanova.

😴🛌 Overslept #JuveNovara this morning? 🖥 Rewatch the full match now on @JuventusTV: https://t.co/cdwYxsXFEj pic.twitter.com/2tHXsz9YfU