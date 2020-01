Ít nhất 16 người thiệt mạng sau trận bóng trong nhà tù ở Mexico

Cuộc hỗn chiến đã xảy ra trong trận đấu bóng đá ở nhà tù Cieneguillas ( ), để lại hậu quả là 16 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Đây là trận giao hữu nhân dịp năm mới được với sự tham gia của hai băng đảng tội phạm lớn nhất tại Mexico. Theo Daily Mail, xung đột bắt đầu nổ ra kể từ sau một cú tắc bóng "bẩn" trong khu vực cấm địa.

A 'friendly' match between two cartels, in a prison in North-Central Mexico, saw 16 people die & 5 injured.



Despite family members being present, both sides somehow had access to weapons, including guns.



It took two hours for the police to take back control of the prison. 😳