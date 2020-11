Istanbul BB 2-1 MU: Hàng thủ sai lầm không tưởng, fan MU đòi CLB chi tiền chữa trị 'sang chấn tâm lý'

Cả hai bàn thua mà MU phải hứng chịu trong trận thua trước Istanbul Basaksehir đều là hai sai lầm ngớ ngẩn của các cầu thủ hàng phòng ngự.

Vượt qua các đội mạnh như PSG và sau hai lượt trận đầu tiên của , nhưng lại khiến tất cả phải bất ngờ khi thúc thủ 1-2 trước , đại diện có thực lực kém nhất tại "bảng tử thần".

Cả hai bàn thua mà MU phái hứng chịu đều xuất phát từ những sai lầm vô cùng khó hiểu ở hàng phòng ngự. Ngay phút 12, trong tình huống đá phạt góc, toàn bộ các cầu thủ áo trắng đều dâng lên rất cao, tạo điều kiện để Demba Ba thoải mái chạy chỗ, dứt điểm hạ gục thủ thành Dean Henderson.

Sau đó tới phút 40, đến lượt Harry Maguire, Juan Mata và Aaron Wan-Bissaka theo kèm... lẫn nhau, tạo điều kiện để tiền vệ Edin Visca thoải mái dứt điểm trước khung thành MU, trong sự bất lực của thủ môn Dean Henderson.

Phát biểu trong chương trình của đài BT Sports, cựu tiền vệ Paul Scholes "cạn lời" khi chứng kiến tình huống mở tỉ số, gọi đây là... "bóng đá lứa tuổi U10" thay vì một đội thi đấu tại Champions League.

Đồng ý kiến với huyền thoại MU, các cổ động viên Quỷ Đỏ trên mạng xã hội cũng bày tỏ sự tức giận khi chứng kiến đội bóng từng đả bại đương kim Á quân Champions League lại mắc sai lầm vô cùng ngớ ngẩn đến thế:

Hey @ManUtd. Please sell that entire defense and use the money to pay my therapist's bills for all the pain you've caused. I'm tired. — Chinks 🇸🇿🇿🇲🇿🇦🇰🇪🇺🇬 (@justChinks) November 4, 2020

"Này MU, làm ơn bán hết cả hàng phòng ngự và đưa số tiền đó đây để tôi còn đi bác sĩ chữa trị sang chấn khi nhìn các anh thi đấu. Tôi mệt mỏi lắm rồi!"

The only consistent thing about Manchester United this season has been terrible defense 🤧 — Ayo (@mr_awotunde) November 4, 2020

"Sự ổn định duy nhất của MU mùa này chính là... hàng thủ lúc nào cũng chơi dở tệ"

Istanbul Basaksehir had never won a UEFA Champions League game before playing Manchester United tonight



Just look at how Manchester United's defense was set up in the 12th minute 😳👇🏽 pic.twitter.com/MuP5udhTS0 — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) November 4, 2020

"Istanbul Basaksehir chưa bao giờ thắng một trận đấu nào ở Champions League... cho đến khi họ gặp MU!"

The goals against us....please tell me someone is going nuts in that changing room and people are being made accountable.

The shape of the team when we lose the ball for the 1st goal 🤬😱🤯#mufc pic.twitter.com/V7aq0rvBYL — Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 4, 2020

Huyền thoại Rio Ferdinand cũng có chung suy nghĩ: "Hy vọng là ai đó đang phát điên trong phòng thay đồ và yêu cầu mọi người chịu trách nhiệm. Nhìn cự ly đội hình trong bàn thua đầu tiên, tôi cũng cạn lời!"

Suốt thời gian qua, MU không ít lần trải qua những trận thua sốc. Ngay ngày mở màn Ngoại hạng , thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chịu thất bại 1-3 trước trên sân nhà.

Sau đó, ở vòng 3, MU tiếp tục để thua 1-6 trước cũng tại sân Old Trafford.