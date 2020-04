Ibrahimovic tổ chức phát sóng trận đấu tập cho fan đỡ... nhớ bóng đá

Kể từ khi bị hoãn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Zlatan Ibrahimovic đã trở về quê nhà "lánh nạn". Dự kiến, chân sút 38 tuổi sẽ không quay lại Italia cho đến khi tình hình dịch bệnh được khống chế hoàn toàn.

Để giữ sức khỏe trong thời điểm hàng loạt giải bóng đá không thi đấu, Ibra đang tập luyện cùng CLB Hammarby - đội bóng mà anh nắm một phần quyền sở hữu.

Trong thời điểm nhiều CĐV đang "đói" bóng đá, tiền đạo của CLB vừa cho biết trận đấu tập sắp tới của anh sẽ được phát sóng trực tiếp để người hâm mộ có thêm món ăn tinh thần.

Ibrahimovic tiết lộ trên trang Twitter cá nhân: "Bạn muốn xem những màn trình diễn ma thuật của tôi? Hãy theo dõi trận đấu của CLB Hammarby trên trang Dplay.se vào 10:00 sáng ngày thứ Sáu" (15h00' giờ )

Want to see me do magic? Watch me in action with @Hammarbyfotboll live and free on https://t.co/YBNbfkMGC9 tomorrow Friday at 10.00 CET. pic.twitter.com/o47GEtVGEU