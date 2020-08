Ibrahimovic cán cột mốc lịch sử ở Serie A sau trận đại thắng của Milan

Cách đây vài ngày, Zlatan Ibrahimovic đã lập kỳ tích trong chiến thắng 4-1 trước tại vòng 37 , giúp Milan có một tấm vé tham dự 2020/21.

Giờ đây, bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải đối đầu với , lão tướng người lại tiếp tục tỏa sáng để thiết lập một cột mốc mới ở Serie A.

Cựu tiền đạo của là người nhân đôi cách biệt cho Milan ở phút thứ 55, sau khi nhận đường chuyền từ Samu Castillejo.

Với pha lập công ấy, Ibrahimovic (38 tuổi 302 ngày) trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi được 10 bàn thắng trong một mùa giải Serie A, vượt qua kỷ lục của Silvio Piola (38 tuổi 127 ngày) khi thi đấu cho Novara vào đầu những năm 1950.

38 & 302 - Zlatan #Ibrahimovic is the oldest player to score 10+ in a single Serie A campaign (38 years and 302 days). Bionic.#MilanCagliari #Milan pic.twitter.com/H0ScFW1U92