Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không để tái diễn tình trạng vỡ sân

BTC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh huy động đông đảo lực lượng an ninh trước cuộc tiếp đón TP.HCM, quyết tâm không để sự cố vỡ sân lặp lại lần nữa.

Chiều ngày hôm nay (17/7), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có cuộc tiếp đón CLB Thành Phố Hồ Chí Minh trên sân nhà, trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2020. Do sức hút của các ngôi sao bên phía đội khách, BTC SVĐ Hà Tĩnh một lần nữa đứng trước nguy cơ "vỡ sân". Chính vì vậy, để sự cố này không xảy ra, BTC đã huy động gần 500 cán bộ an ninh nhằm giữ trật tự, an toàn cho trận đấu.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh - ông Nguyễn Văn Hạnh, khẳng định mọi vấn đề về an ninh và khâu tổ chức trận đấu đã sẵn sàng và sẽ không để xảy ra tình trạng "vỡ sân" lần nữa.

"Lượng vé được kiểm soát từ đầu, vé chợ đen và an ninh quanh khu vực sân cũng được thắt chặt, nên sẽ không để xảy ra sự cố vỡ sân như trận CLB Hà Tĩnh và CLB Hà Nội hôm 12/6. CLB đã nhờ lực lượng an ninh, công an tỉnh lên phương án đảm bảo an toàn cho trận đấu. Mỗi cổng soát vé sẽ có khoảng 4 cán bộ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chuẩn bị mọi thứ theo đúng quy định. Về vé chợ đen, CLB cũng cố gắng hết sức để kiểm soát. Chúng tôi cũng có một số bài viết tuyên truyền, thông báo với cổ động viên về việc không mua vé chợ đen", ông Hạnh chia sẻ với Zing.

Cụ thể, vị Phó giám đốc cho biết thêm, lượng vé bán ra, kể cả vé mời ở trận đấu này chỉ rơi vào khoảng hơn 10.000 vé, trong khi sức chứa của SVĐ Hà Tĩnh sau khi cải tạo lên tới hơn 12.000 chỗ ngồi. Song, TP.HCM là đội bóng có những ngôi sao hàng đầu như Nguyễn Công Phượng hay Bùi Tiến Dũng, nên BTC vẫn khá lo lắng sự cố không mong muốn sẽ xảy ra, dù đã huy động gần 500 cán bộ để bảo đảm an ninh.

Lo lắng của ông Hạnh là hoàn toàn có cơ sở, bởi ở trận đấu trước đó với CLB Hà Nội tại vòng 4 V.League, tình trạng "vỡ sân" đã xảy ra khiến trận đấu bị gián đoạn hơn 20 phút. Sau đó, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá (VFF) quyết định phạt ban tổ chức sân 15 triệu đồng với hình thức cảnh cáo.

Hôm qua ( ngày 16/7), CLB TP.HCM đã có buổi tập làm quen sân vận động Hà Tĩnh, để chuẩn bị cho trận cầu chiều nay. Trong buổi tập, nhiều cổ động viên địa phương cũng có mặt bên ngoài để chào đón Công Phượng và các đồng đội.