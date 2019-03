Hỡi các fan Liverpool! Tải ứng dụng Stand Red và sát cánh cùng CLB ngay hôm nay!

Ứng dụng hoàn toàn mới vừa được CLB Liverpool và nhà tài trợ Standard Chartered trình làng sẽ mang mọi CĐV áo đỏ đến gần nhau hơn bao giờ hết!

Trong kỉ nguyên số, vai trò mà những chiếc điện thoại thông minh mang lại đang trở nên lớn hơn bao giờ hết. Chính vì thế, ngày càng có nhiều ứng dụng được tạo ra với mục đích giúp người hâm mộ theo dõi mọi diễn biến của đội bóng mình yêu mến.

Đối với các fan của CLB Liverpool, giờ đây họ đã có thể cập nhật mọi thông tin trước, trong và sau mỗi trận đấu. Liverpool và nhà tài trợ chính - ngân hàng Standard Chartered vừa cùng nhau tạo ra ứng dụng Stand Red - công cụ mọi Liverpuldian có cơ hội đến gần với đội chủ sân Anfield hơn bao giờ hết!

Thông qua ứng dụng Stand Red, Standard Chartered đóng vai trò cầu nối giúp mọi CĐV Liverpool trên toàn thế giới xích lại gần nhau trước mỗi trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, ứng dụng này có thể được tải xuống MIỄN PHÍ trên hai kho ứng dụng Google Play và Apple App Store.

Chỉ cần khởi động ứng dụng Stand Red, bạn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung hấp dẫn. Từ những thông tin về đối thủ, cho đến đội hình ra sân trước trận, tất cả đều được cập nhật một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, bạn có thể nghe thấy giọng nói của HLV Jurgen Klopp... đánh thức, mỗi khi trận đấu của Liverpool sắp sửa diễn ra!

Trước mỗi trận đấu, ứng dụng Stand Red còn xuất hiện những nội dung hấp dẫn trong mục "Shirt Stories" - và nếu bạn đang sở hữu chiếc áo đấu chính hãng của CLB, bạn hoàn toàn có thể thấy đoạn video... chạy trên người, thông qua camera của điện thoại!

Ngoài ra, bạn có thể cùng các cầu thủ chạm tay vào biểu tượng "This Is Anfield" trong đường hầm SVĐ Anfield, để giúp những Mane, Salah, Firmino có được nhiều may mắn nhất - ngay trên màn hình.

Và đừng quên rằng, bạn cũng có thể tương tác với mọi fan Liverpool trên toàn thế giới, bằng cách sử dụng hashtag #StandRed trong các bài đăng trên mạng xã hội.entions the hashtag #StandRed, from all over the world.

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang web: www.StandRed.com.