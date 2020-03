Hoạt động cầm chừng, Barcelona giảm lương của toàn bộ cầu thủ và nhân viên

Lãnh đạo Barcelona cho biết đang nộp đơn lên hội đồng Catalunya, nhằm yêu cầu được thay đổi cấu trúc lương khi các giải bóng đá đang đồng loạt hoãn.

Đại diện vừa thông báo sẽ thực hiện việc cắt giảm lương trong toàn bộ biên chế, bao gồm các cầu thủ, Ban huấn luyện cũng như mọi nhân viên làm việc cho CLB này.

Ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khiến bóng đá bị hoãn kể từ ngày 14/3. Mọi hoạt động đối với Barca nói riêng và hàng loạt đội bóng tại nói chung đều bị đình trệ. Ngoài ra, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng xác nhận rằng chỉ khi được Chính phủ "bật đèn xanh", Ban tổ chức giải mới tính đến phương ãn tiếp tục tổ chức thi đấu.

Hồi tuần trước, đã có những thông tin cho rằng các cầu thủ đội một Barca nhất quyết từ chối giảm 70% lương. Tuy nhiên, sau một cuộc họp từ Ban lãnh đạo, Blaugrana xác nhận đã nộp đơn xin chuyển đổi hình thức việc làm tạm thời tới các cơ quan có thẩm quyền.

Trong thông cáo vừa ban hành, đại diện Barca cho biết: "Chúng tôi tin rằng các nhân viên của đội cần chấp nhận sự thay đổi xung quanh hợp đồng với CLB, cũng như hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Barca sẽ gửi hồ sơ đến Phòng việc làm của Chính phủ của Cộng đồng tự trị Catalunya trong việc thay đổi điều kiện làm việc hiện tại."

"Về cơ bản, đây chỉ là sự giảm tải về công việc do những điều kiện bên ngoài nhằm bảo vệ sự an toàn về sức khỏe. Trong đó, các bên đều giảm số tiền lương được nhận do không thể thực hiện công việc vốn có vì nhiều lí do."

Cũng trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Tây Ban Nha, phía Barcelona đã đồng ý để Sở Y tế Catalunya trưng dụng một số trung tâm tập luyện của đội làm trung tâm nghiên cứu cho các bệnh viện và phòng khám địa phương.