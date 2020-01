HLV Solskjaer nhận 'gạch đá' vì đánh giá cao MU sau trận... thua Man City

Tin vào việc MU đang bắt đầu đi lên khi Man City phải tung đội hình mạnh vào sân trong cuộc đối đầu vừa qua, HLV Solskjaer đã bị nhiều CĐV chỉ trích.

Ở trận Bán kết , đã bị đánh bại với tỉ số 3-1 ngay trên sân nhà Old Trafford. Quỷ Đỏ để thua trong ngày HLV Pep Guardiola không tung vào sân một số trụ cột như Sergio Aguero, Gabriel Jesus, David Silva hay Ederson.

Dẫu vậy, HLV Solskjaer vẫn tỏ ra khá lạc quan. Ông nhận định rằng đối thủ đã phải sử dụng các quân bài chủ chốt trong cuộc đối đầu này, đồng thời tin tưởng vào một sự thăng tiến của MU sau quãng thời gian chật vật.

Phát biểu với BBC Sport, nhà cầm quân người Na Uy cho biết: "Chứng kiến Man City đối đầu Man United ở Carabao Cup và phải đưa vào đội hình mạnh nhất, bạn biết rằng mình đã được đánh giá khá cao."

"Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ tôn trong chúng tôi. Các đội bóng khác cũng nên tôn trọng MU từ lúc này. Vì vậy, tôi không thấy thất bại là điều quá tồi tệ. Tôi nghĩ đó là một lời khen khi đối thủ phải sử dụng những con người tốt nhất." - cựu cầu thủ từng được ví như "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" nói.

Tuy nhiên, phát biểu mang tính "gỡ gạc" này đã khiến người hâm mộ MU không thể hài lòng. Hàng loạt CĐV đã lên tiếng phản đối HLV Solskjaer vì cho rằng việc đảm bảo kết quả là điều Man City đương nhiên sẽ làm, khi Carabao Cup đã bước vào vòng đấu cuối cùng. Thậm chí, đối phương còn... chưa sử dụng hết 100% sức mạnh trong 90 phút đã qua.

Ole Gunnar Solskjaer on MOTD: ‘When you play Man City in the Carabao Cup and they put their strongest team out, you know you've gone places because that means they respect us.’



A) not even true, no Aguero, Bravo in goal etc



B) uproar if David Moyes had said this as MUFC manager — Daniel Taylor (@DTathletic) January 12, 2020

"Ole Gunnar Solskajer phát biểu: 'Khi Man City tung đội hình mạnh nhất, nghĩa là họ tôn trọng chúng tôi.'

A) Sai bét. Họ chẳng thèm tung Aguero hay Bravo vào sân, và nhiều cái tên khác nữa.

B) Nếu David Moyes nói câu này trên cương vị HLV MU, chắc chắn cộng đồng sẽ phát điên lên!"

Ole Gunnar Solskjaer: “When you play against Man City in the Carabao Cup, and they put out their strongest team, you know you’re going places...”



This is one of the worst things I’ve ever seen. They didn’t even have Aguero, Ederson, Jesus, Silva. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/kKme51ZnnF — Devils of United 🔰 (@DevilsOfUnited) January 12, 2020

"Đây là một trong những phát biểu tệ nhất mà tôi từng chứng kiến. Thế những Aguero, Ederson, Gabriel Jesus, David Silva thì đang ở đâu trong trận này?"

This is the team we put out in last season’s semi final. Guess it means Burton Albion were going places too pic.twitter.com/YNsGXhANv1 — Kap (@kapilamin) January 12, 2020

"Man City cũng tung đủ các cầu thủ vào sân trong trận thắng 9-0 trước Burton (đội đang thi đấu ở giải hạng 3 ) trong mùa trước. Chắc Burton cũng được đánh giá khá cao đấy nhỉ?"

When you play Man City in a Carabao cup tie and they put their strongest team out you know you're going places because they respect us = Solskjaer



It's a Semi Final

It's a Derby

It's at OT

Aguero and Jesus were on the bench

He's worrying at times — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) January 12, 2020

"Đó là trận Bán kết giải đấu, đó là trận derby, đó là trận đấu diễn ra ở Old Trafford, Sergio Aguero và Gabriel Jesus thì ngồi dự bị. Solskjaer có vẻ hơi lo ngại mọi chuyện quá rồi."

Trước mắt MU sẽ là thử thách rất lớn trong trận Bán kết lượt về diễn ra vào rạng sáng ngày 30/1 (giờ ). Hiện tại, đội bóng của HLV Solskjaer đang có tinh thần khá tốt sau trận thắng 4-0 trước Norwich ở vòng 22 Ngoại hạng Anh hồi cuối tuần vừa qua.