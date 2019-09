HLV Sarri lo 'sốt vó' với tình hình của Ronaldo trước trận đấu với Brescia

Trước thềm trận đấu giữa Juventus và Brescia, HLV Maurizio Sarri thừa nhận Cristiano Ronaldo đang không có được tình trạng sức khỏe tốt nhất.

Trước thềm trận đấu sớm vòng 5 giữa và Brescia, huấn luyện viên Maurizio Sarri thừa nhận Cristiano Ronaldo đang để ngỏ khả năng ra sân và sẽ cần phải nhờ đến sự đánh giá từ các bác sĩ để biết liệu cầu thủ này có thể thi đấu hay không.

Sau chiến thắng 2-1 trước Hellas Verona hồi cuối tuần trước, CR7 dường như đang bị quá tải và đây chính là nguyên nhân khiến HLV Sarri "lo sốt vó", phải tìm cách xoay tua đội hình nhằm đảm bảo lực lượng.

Trong buổi họp báo diễn ra hôm 23/9 vừa qua, nhà cầm quân người Italia cho biết: "Tôi muốn theo dõi kĩ lưỡng mọi diễn biến liên quan đến sức khỏe. Ronaldo vừa qua đã có dấu hiệu thấm mệt, nhưng đây là điều bình thường khi cậu ấy đã phải thi đấu 3 trận trong vòng 7 ngày."

"Chúng tôi sẽ đưa ra những đánh giá về việc có nên cho cầu thủ nghỉ ngơi hay không. Việc giữ mạch bất bại là điều quan trọng nhưng, vẫn còn rất nhiều yếu tố khác cần phải được quan tâm đến." - ông Sarri cho biết.

Trong trận đấu sắp tới, HLV Sarri cũng đánh giá cao phong độ của đối thủ Brescia, khi đội bóng này đang thể hiện một tiềm năng lớn. Mario Balotelli - chân sút đáng chú ý nhất trong đội hình cũng được vị chiến lược gia 60 tuổi quan tâm đặc biệt.

Ở một diễn biến khác, tại buổi lễ trao giải FIFA The Best vừa diễn ra, Cristiano Ronaldo không có mặt để nhận kỉ niệm chương dành cho cầu thủ được bầu chọn vào Đội hình tiêu biểu của năm 2019 do LĐBĐ Thế giới bầu chọn.