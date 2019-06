HLV Park Hang-seo hài hước nói về cú sút hỏng penalty của Công Phượng

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhắc lại những chi tiết thú vị ở trận chung kết King’s Cup 2019 giữa Việt Nam và Curacao.

Trong một cuộc giao lưu với khán giả tại TP.HCM mới đây, HLV Park Hang-seo đã nói về cú sút vọt xà của Công Phượng ở loạt luân lưu của với Curacao tại chung kết King’s Cup 2019.

Dù tình huống đó khiến chức vô địch tuột khỏi tay, nhưng cá nhân thầy Park và toàn đội đều bảo vệ chân sút thuộc biên chế Hoàng Gia Lai. Thậm chí, thời điểm Công Phượng sút trượt, thuyền trưởng người còn bật cười chứ không tiếc nuối.

Trí Thức Trẻ dẫn lời nói vui của HLV Park Hang-seo khi chương trình giao lưu đến phần chơi đá 11m: "Đừng có đá lên trời như Công Phượng nhé".

Không chỉ có Công Phượng, tiền vệ Phạm Đức Huy cũng bị HLV Park "bóc mẽ" là cái tên sợ đá 11m: "Ở loạt luân lưu tại King’s Cup, khi tôi chọn cầu thủ thì cậu ấy xua tay nói "no, no, no". Cậu ấy sợ không đá được. Lúc đá 11m, tôi cũng hồi hộp. Quan trọng là sự tự tin, bạn nào tim đập thình thịch là không đá được đâu".

Vị HLV người Hàn Quốc cũng chia sẻ thêm: "Đá 11m tỷ lệ thành công cao nhưng đối với người tham gia rất áp lực. Đó là cuộc chiến tâm lý giữa thủ môn và người đá. Chúng ta phải tính đến nhịp điệu trong khi đá. Cầu thủ thì tìm cách phá vỡ nhịp của thủ môn, còn thủ môn giỏi thì tìm cách để phá nhịp đá của đối phương. Điều này sẽ quyết định có thành công hay không".

HLV Park Hang-seo sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn từ nay cho đến hết tháng Sáu, khi các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam tạm nghỉ giữa mùa. Tuy nhiên, ông vẫn phải dành thời gian lên kế hoạch cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam hướng đến vòng loại World Cup 2022, SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020.