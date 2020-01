HLV Nishino trải lòng sau khi giúp U23 Thái Lan vào tứ kết U23 châu Á

HLV Akira Nishino gửi lời tri ân tới 23 cầu thủ cùng thành viên ban huấn luyện U23 đã chiến đấu hết mình để giúp đội nhà cầm hòa U23 Iraq tối 14/1, qua đó hoàn thành mục tiêu đoạt vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2020.

Ở trận đấu với đại diện Tây Á, "Tiểu Voi Chiến" gây bất ngờ với 7 điều chỉnh nhân sự trong đội hình xuất phát. Những thay đổi này mang đến luồng sinh khí mới mẻ cho đội tuyển. Ngay pha tấn công đầu tiên ở phút thứ 5, họ đã tìm được một quả phạt đền, do hậu vệ Iraq để bóng chạm tay trong khu cấm.

Không bỏ lỡ thời cơ, Jaroensak Wonggorn dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số. Sang hiệp 2, Iraq gia tăng áp lực. Họ tìm được bàn gỡ ở đầu hiệp nhờ công Mohammed Nassif. Dù vậy, trong gần 40 phút còn lại, người Thái đã thi đấu kiên cường và bảo vệ thành công chiến quả. Tỷ số 1-1 là vừa đủ để giúp nước chủ nhà vòng chung kết năm nay chiếm ngôi nhì bảng A, đoạt vé đi tiếp.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Nishino đã có những chia sẻ giàu cảm xúc với truyền thông xứ Chùa vàng.

"Từ thời điểm tôi được giới thiệu ra mắt cho đến nay, bóng đá Thái Lan - với các cầu thủ, ban huấn luyện cũng như đội ngũ nhân viên - đã luôn dốc hết sức mình trong công việc. Tối nay, chúng ta đã tiến thêm một bước nữa".

"Ở hai trận đầu tiên, chúng tôi thấy mình đã chơi tốt, như một đội bóng đúng nghĩa. Các cầu thủ đã hồi phục rất nhanh. Những nhân tố dự phòng cũng đã rất nỗ lực để chứng tỏ mình khi được sử dụng ở đội hình xuất phát".

"Thái Lan không chịu áp lực trước trận đấu. Chúng tôi không có cần phải quá lo lắng khi bước vào hiệp một. Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, ban huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu chặt chẽ hơn".

Chiến lược gia người cũng chia sẻ về các nhân tố mới. Trong đó có tiền vệ Ben Davis hay Worachit - những người được sắp đá chính khi đội hình chủ lực có dấu hiệu suy giảm thể lực, cần được nghỉ ngơi.

HLV Nishino dành sự khích lệ: "Davis và Worachit đã chơi rất cố gắng. Dù vậy, cả hai chưa thực sự sẵn sàng cho trận này. Họ phải dậy sớm, chưa kể còn bị đau họng, và không thể tham dự buổi tập sáng cùng toàn đội".

"Những buổi tập vừa qua thật sự rất ý nghĩa. Davis được thử nghiệm ở vai trò số 9. Chúng tôi cố gắng kiểm soát bóng, kết nối các vị trí trên hàng công. Cũng có một chút lo ngại về các thử nghiệm mới, nhưng mọi việc đã ổn. Davis đã nhận một thẻ vàng và do vậy, phải rời sân để tránh nguy cơ xấu".

Sau khi đoạt vé vào vòng knock-out, ông Nishino chia sẻ kế hoạch kế tiếp cho U23 Thái Lan: "Là nước chủ nhà, Thái Lan dĩ nhiên có lợi thế. Chúng tôi có thời gian để nghỉ ngơi. Lúc này, các cầu thủ cần thả lỏng và hồi phục thật nhanh. Tinh thần của họ cần được làm mới và sẵn sàng tối đa cho trận tứ kết".

"Chúng tôi vẫn giữ nguyên cách chơi của mình: luân chuyển quả bóng dưới mặt đất với tốc độ cao. Trong thế trận phòng ngự, chúng tôi vẫn còn đó một số điểm yếu không dễ khắc phục trong ngày một ngày hai. Nhưng toàn đội sẽ cố gắng tập luyện và hoàn thiện, qua đó đạt được sự ổn định sớm nhất".

"Trong tương lai, tôi hi vọng xây dựng được ĐT Thái Lan giàu tính cạnh tranh và vươn đến đẳng cấp cao hơn. Để làm được điều này, họ cần tích lũy kinh nghiệm. Một số cầu thủ trẻ thiếu hụt điều đó và họ cũng chưa có kế hoạch để cải thiện. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phát triển liên tục".

