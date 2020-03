HLV Mourinho không hài lòng khi Dier xô xát với CĐV trên khán đài

Sau thất bại cay đắng của Hotspur trước Norwich tại vòng 5 , Eric Dier đã lên khán đài và tranh cãi với một CĐV khi anh này có những lời lẽ xúc phạm mình.

Vụ xô xát này đã được một người ghi hình lại và Dier trông rất tức giận. HLV Mourinho đã đưa ra lời giải thích về vụ việc trên trong cuộc họp báo sau trận.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX