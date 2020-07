HLV Mourinho gọi cuộc cãi vã của Son Heung-min và Lloris là... hình ảnh đẹp

Cuối hiệp một trong trận đấu giữa và , khung thành của Hugo Lloris bị đặt trong tình trạng báo động khi Richarlison có cơ hội dứt điểm để cân bằng tỉ số. Ngay sau đó, trong giờ nghỉ, đội trưởng Tottenham đã lời qua tiếng lại với đồng đội Son Heung-min vì cho rằng cầu thủ người không gây áp lực từ xa, khiến đối thủ rảnh chân để có cơ hội tấn công.

Hai cầu thủ sau đó đã làm lành và chính Lloris cũng thừa nhận việc đó phải vấn đề quá to tát, bởi đây là điều bình thường trong bóng đá. Ngoài ra, huấn luyện viên Jose Mourinho còn cho rằng đây là một điều... hết sức đáng mừng.

