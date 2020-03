Mới đây, HLV Jose Mourinho đã bắt tay cùng hai tổ chức Age UK và Love Your DoorStep ở Enfield, gần trung tâm tập luyện của .

Trong đoạn clip được đăng tải trên MXH, người ta nhìn thấy vị chiến lược gia người đang gói thức ăn, những vật dụng thiết yếu khác gửi tới những người cao tuổi, nhóm người dễ bị tổn thương trong cộng đồng giữa đại dịch Covid-19.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ❤️❤️ #THFC please donate 🙏🏼 https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi