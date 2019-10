HLV Indonesia: Nếu ra ngoài vào lúc này, có thể các CĐV sẽ giết tôi

Sau chuỗi trận tệ hại của đội nhà vừa qua, HLV trưởng Indonesia đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Sau chuỗi 4 trận toàn thua ở Vòng loại World Cup 2022, HLV trưởng ĐTQG Indonesia ông Simon McMenemy đang phải nhận những phản ứng dữ dội và công kích nặng nề tới từ dư luận nước này.

Thất bại 1-3 trước ĐT như là “giọt nước tràn li” khiến người hâm mộ Indonesia không thể chấp nhận bất kì lời giải thích nào nữa. Đội bóng xứ Vạn đảo đã có 4 trận liên tiếp trắng tay trước các đối thủ ở bảng G là Malaysia, , và Việt Nam. Họ xếp cuối bảng với 0 điểm, ghi 3 bàn và để lọt lưới 14 lần. Giờ đây, cơ hội đi tiếp của Tim Garuda đã là con số 0 tròn trĩnh.

ĐT Indonesia tỏ ra lép vế so với đối thủ Việt Nam dù nắm lợi thế sân nhà trong trận đấu tối 15/10

Trước những mũi dùi đang chĩa về phía mình sau trận đấu tệ hại với đối thủ Việt Nam, HLV Simon McMenemy phát biểu: “Tôi biết nếu bước ra ngoài bây giờ, có thể các CĐV sẽ giết tôi ở ngoài kia. Indonesia cần bình tĩnh lại và nhìn vào sự thực. Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng hôm nay”.

Thậm chí, buổi họp báo diễn ra, có thể nghe rõ tiếng các CĐV liên tục hô to "Simon Out! Simon Out!" bên ngoài sân. Trên MXH, rất nhiều người cho rằng nên sa thải nhà cầm quân người ngay lập tức.

Truyền thông Indonesia đưa tin nhiều khả năng HLV người Scotland sẽ bị sa thải.

Trước phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, ông McMenemy cho rằng tất cả cần chia sẻ vì đối thủ của Indonsia tối qua không hề đơn giản. "Chúng tôi chơi trên sân nhà nhưng mọi người dường như quên mất rằng Việt Nam là một đội rất mạnh. Họ thuộc nhóm hạt giống số 2. Có thể mọi người đã quên mất tinh thần chiến đấu của cầu thủ Indonesia hôm nay".

"Việt Nam vẫn ở một đẳng cấp khác. Họ đã chơi với những đội bóng hàng đầu châu Á, đã đối mặt và vượt qua nhiều đội bóng mạnh tại Asian Cup 2019. Bản lĩnh đó giúp họ biết phải làm gì trong các hoàn cảnh như thế này. Thua không có gì là xấu hổ cả”, ông lý giải.

Mất hi vọng đi tiếp ở Vòng loại World Cup, mục tiêu duy nhất của Indonesia lúc này là xếp thứ 3 ở bảng G để giành quyền tham dự Asian Cup 2023.