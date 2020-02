HLV Ancelotti khẳng định Andre Gomes có thể trở lại ngay trong trận gặp Arsenal

Theo xác nhận của HLV Carlo Ancelotti, tiền vệ Andre Gomes có thể trở lại thi đấu ngay trong trận đấu gặp tại vòng 27 Ngoại hạng .

Trước đó, cầu thủ người đã phải nghỉ thi đấu 4 tháng vì chấn thương mắt cá chân rất nghiêm trọng sau một pha vào bóng từ Son Heung-min ở cuộc đối đầu giữa và trên sân Goodison Park tại vòng đấu thứ 11.

Việc Morgan Schneiderlin, Gylfi Sigurdsson và Fabian Delph không thể thi đấu vì nhiều lí do khác nhau, The Toffees đang đối mặt với một cơn khủng hoảng ở tuyến giữa và đây chính là lí do khiến HLV Ancelotti cân nhắc đưa Gomes vào danh sách đăng kí thi đấu, ngay sau khi anh trở lại tập luyện hồi giữa tuần.

🎥 | Who wants to see footage of our behind-closed-doors game and André Gomes wearing the blue shirt again?



Yeah, thought so... 😃👇