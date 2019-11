HLV Akira Nishino tiết lộ các chấn thương đang bào mòn U22 Thái Lan

Một ngày trước trận mở màn bảng B SEA Games 30, U22 Thái Lan vẫn đang đau đầu đối mặt với một loạt vấn đề nội tại.

Một ngày trước thềm trận đấu mở màn bảng A SEA Games 30, HLV Akira Nishino vẫn đang cảm thấy khá quan ngại với tình hình lực lượng và sự chuẩn bị của U22 . Chia sẻ với báo giới, ông thầy người Nhật bày tỏ lo lắng khi đội hình bị sứt mẻ vì các chấn thương của trụ cột.

Ông Nishino nói: "Đầu tiên, việc bổ sung hậu vệ Peerawat Akkatam thay cho tiền vệ chủ chốt Ekanit Panya là rất tích cực, nhưng chỉ để đủ quân số là chính, bởi cầu thủ này vẫn chưa đạt thể lực 100%. Vì vậy, cậu ta chắc chắn không thể thi đấu ngay trận ra quân gặp Indonesia".

"Một vấn đề khác quan trọng hơn là tiền vệ chủ chốt Worachit Kanitsribampen chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương, và vẫn đang tập riêng chưa biết khi nào trở lại. Vì thế, dù chúng tôi có đủ 20 cầu thủ, nhưng thực tế chỉ có 18 cầu thủ (2 thủ môn) lành lặn để có thể lựa chọn thi đấu”.

Sau khi Ekanit Panya rời đội tuyển, Worachit là niềm hi vọng số 1 của ở vị trí tiền vệ công, song anh này lại cũng đang... bị đau

Ngoài khó khăn nhân sự, U22 Thái Lan còn đối mặt nhiều vấn đề khách quan liên quan đến sân tập hay văn hóa ẩm thực.

Cụ thể, do tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ở Manila ( ), đến lúc này thầy trò HLV Akira Nishino vẫn chưa có buổi tập nào ở sân đấu chính Rizal Memorial. Thậm chí, các buổi tập ở sân nhân tạo do LĐBĐ nước này tự thuê cũng diễn ra không suôn sẻ, do chất lượng mặt sân quá thấp.

HLV Nishino nói: “Chúng tôi chỉ tập duy trì là chính. Điều kiện tập luyện được lường trước là khó khăn, nhưng khi chúng tôi đến đây mới vỡ lẽ ra mọi thứ còn tệ hơn rất nhiều. Chúng tôi phải tự vượt khó để các cầu thủ được tập luyện ít nhiều, và không thể chỉ tập hồi phục ở phòng gym được”.

Vào 15h00 chiều nay (26/11), U22 Thái Lan sẽ đá trận mở màn bảng B với U22 Indonesia. Cũng ở bảng này vào hôm qua (25/11), U22 đã giành ba điểm trước U22 Brunei sau thắng lợi đậm đà 6-0. Còn U22 Lào và U22 Singapore phải đợi đến 19h00 tối nay mới xuất trận.