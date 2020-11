Hazard báo tin dữ cho Real trước trận then chốt ở C1

Ở trận đấu với Deportivo hồi cuối tuần trước, Eden Hazard đã phải tập tễnh rời sân ở phút 30 và được dự báo phải ngồi ngoài một thời gian.

Vừa qua, theo xác nhận từ , tiền vệ 29 tuổi sẽ không kịp trở lại trong trận đấu then chốt với đối thủ ở lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA diễn ra rạng sáng 2/12 tới.

Trong danh sách đăng ký 21 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc đối đầu này, Hazard cũng không được HLV Zinedine Zidane điền tên.

Đây cũng là lần thứ 4 tính từ đầu mùa, anh phải ngồi ngoài vì lí do sức khỏe.

📋✅ Our 21-man squad for the match against @FCShakhtar_eng!#RMUCL| #HalaMadrid pic.twitter.com/lLwU36p43h