Được phép ra đường tập thể dục khi dịch COVID-19 đang có dấu hiệu lắng xuống, Harry Maguire thực hiện thử thách chạy 5km quanh một công viên gần nhà.

Sau đó, trung vệ đang khoác áo sử dụng trang Twitter cá nhân để "khoe" thành tích 17 phút 46 giây.

Tưởng chừng như bài tập thể dục của Maguire không có gì quá đặc sắc thì bỗng nhiên, một CĐV bất ngờ phát hiện ra chi tiết bất thường và tố cáo anh đang "gian dối".

Theo người hâm mộ có tên Jamie Harris, Maguire đã đăng tải kết quả đã có từ cách đó hai tuần.

Great run from 6 April 👍🏻 pic.twitter.com/MHr86SYU9M

Ngay sau đó, rất nhiều nghi vấn khác cũng được đặt ra. "Vì sao một cầu thủ chuyên nghiệp phải nói dối về chuyện đi tập thể dục vậy?" - CĐV có nickname Roopa nêu ý kiến.

Why is a professional footballer lying about exercising? https://t.co/4sDuLnqXDZ