Harry Kane mất suất trong ĐHTB thập kỉ của Tottenham vì... fan Liverpool 'chi phối'

Kết thúc năm 2019, trang Twitter của CLB Hotspur vừa công khai tổ chức cuộc bầu chọn Đội hình tiêu biểu của thập kỉ cho các cổ động viên, nhằm tìm ra 11 ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong vòng 10 năm qua.

Hàng loạt cái tên nổi tiếng đã gây dựng tiếng vang tại Spurs trong quá khứ và hiện tại như Gareth Bale, Luka Modric hay Son Heung-min dễ dàng có được vị trí trong đội hình này. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất đã xảy ra ở vị trí tiền đạo khi Harry Kane - chân sút nổi tiếng nhất của đội bóng thành London trong nhiều năm qua lại để thua trước... Peter Crouch, người đã nói lời chia tay vào năm 2011.

🤩 TEAM OF THE DECADE! 🤩



Who's leading the line for you? Select a striker and complete your team: #THFC ⚪️ #COYS