(HÀI HƯỚC) Mourinho 'phá bĩnh' Son Heung-min, tuyên bố bất ngờ về Harry Kane

Ngay sau trận đấu gặp , Jose Mourinho đã bất ngờ chen ngang buổi trả lời phỏng vấn của Son Heung-min với BBC. Theo chiến lược gia người , Harry Kane xứng đáng được vinh danh hơn sau màn trình diễn ấn tượng.

Hành quân đến sân St.Mary's, CLB Bắc London thi đấu thăng hoa và đánh bại đối thủ với tỷ số đậm đà 5-2. Son Heung-min là cái tên chói sáng nhất với việc ghi được 4 bàn thắng. Thế nhưng, Harry Kane cũng chơi hay không kém với 4 đường kiến tạo và 1 pha lập công.

Dù vậy, giới chuyên môn lại bình chọn Son Heung-min là cầu thủ hay nhất trận. Chính vì thế, tình huống "khó đỡ" đã xuất hiện với nhân vật chính là HLV Jose Mourinho - người nổi tiếng nhờ sự khắt khe với các học trò.

Khi ngôi sao người đang trả lời phỏng vấn, ông bất ngờ chen vào để nói "Harry Kane - Man of the Match". Sau hành động dí dỏm của người thầy, số 7 của Spurs không biết phản ứng ra sao ngoài việc cười trừ.

