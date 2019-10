HÀI HƯỚC: Cả hệ thống VAR 'tê liệt' vì nhân viên SVĐ... rút phích cắm để sạc điện thoại

Trong trận đấu giữa hai CLB Al-Nassr và Al-Fateh tại giải VĐQG Ả-rập Saudi, một sự cố vô cùng kì lạ vừa diễn ra khi hệ thống trợ lí trọng tài video (VAR) trên sân đã bất ngờ bị tê liệt mà không rõ nguyên nhân.

Sau đó, bộ phận kĩ thuật tại sân Prince Abdullah bin Jalawi phải lập tức điều tra, xem xét toàn bộ các máy móc và phát hiện lí do - đó là một nhân viên SVĐ đã... rút chiếc phích cắm của hệ thống VAR chỉ để... sạc chiếc điện thoại của người này.

Giải VĐQG Ả-rập Saudi không phải nơi duy nhất gặp những sự cố hài hước vì VAR trong thời gian qua. Hồi tháng Tư, một trọng tài ở từng khiến tất cả các khán giả trên sân "đứng hình" sau một quyết định tham khảo trợ lí video trong trận đấu giữa CLB Always Ready và đối thủ Bolivar.

Always Ready ở phút bù giờ hiệp hai đang bị dẫn trước 1-0, nhưng cầu thủ của đội bóng này bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Raul Orosco lập tức ra dấu hiệu tham khảo VAR, trong khi giải đấu tại Bolivia... không sử dụng hệ thống này. Dù vậy, ông Orosco vẫn chỉ tay lên chấm 11m.

This is incredible. In added time in Bolivia, referee goes to sidelines to make decision to award Always Ready against Bolívar. Signals decision to award penalty using VAR signal. The Bolivian league doesn't have VAR technology. The penalty was not scored.pic.twitter.com/dKMoEHcHXk