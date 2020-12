Haaland nghỉ thi đấu hết năm vì chấn thương gân kheo

Theo xác nhận từ trang chủ , tiền đạo Erling Haaland đã dính chấn thương gân kheo và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần.

Trong buổi họp báo gần nhất, huấn luyện viên Lucien Favre cũng lên tiếng khẳng định cầu thủ 20 tuổi sẽ chỉ có thể trở lại vào đầu tháng 1/2021.

Erling Haaland (hamstring injury) and Emre Can (muscular problems) are not available in today’s squad.



Get well soon, boys! 🙏