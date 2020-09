(TIẾT LỘ) Nếu không theo bóng đá, Haaland muốn về quê... làm nông

Trong mùa giải 2019/20 vừa qua, tiền đạo 20 tuổi Erling Haaland đã liên tục gây được sự chú ý với hàng loạt màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Red Bull Salzburg và .

Đặc biệt, ngay khi đến với BVB, chân sút người Na Uy lập tức thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi tới 13 bàn chỉ sau 15 trận tại .

Nói về nguồn động lực để duy trì khả năng ghi bàn ấn tượng trong cuộc giao lưu với CĐV trên trang Twitter cá nhân, Haaland cho biết:

Cũng trong cuộc chia sẻ này, Haaland bật mí nếu không theo nghiệp cầu thủ, anh sẽ về quê làm nông, hoặc thậm chí trở thành rapper.

Hey guys, I’m doing a Q&A later tonight right here on my profile (around 8pm CET)! All you have to do to get involved is use #AskHaaland and I’ll try to answer as many as possible. Talk to me about football, food, movies, music… everything! Haha. See you soon! 😉