Haaland được minh oan trong scandal 'say xỉn, bị tống cổ khỏi hộp đêm'

Trong những ngày qua, một đoạn video ghi lại cảnh Erling Haaland bị đuổi khỏi một hộp đêm tại Na Uy đang được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội.

Tại thời điểm lúc bấy giờ, một số thông tin cho rằng chân sút trẻ sinh năm 2001 đã bị nhân viên an ninh đuổi ra ngoài sau khi bắn một quả pháo giấy.

Sự việc này đã thu hút sự chú ý đến từ cộng đồng mạng. Thậm chí, bên dưới đoạn video, ông Alf-Inge Haaland - bố của Erling còn để lại một dòng bình luận hóm hỉnh với nội dung: "Về đi Erling, hãy trở về công việc. Cuộc sống thành phố về đêm không dành cho con đâu."

Nhiều người cho rằng Erling Haaland đã bước vào hộp đêm trong tình trạng say xỉn. Tuy nhiên, dường như đã xảy ra một sự hiểu nhầm về sự cố này.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS