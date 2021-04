(Gương mặt triển vọng) Charlie McNeill: Cỗ máy săn bàn tương lai của MU

Khi Manchester United đối đầu Liverpool tại tứ kết giải FA Youth Cup (Cúp FA trẻ) năm 2011, có tới hơn 10.000 CĐV xuất hiện trên khán đài sân Anfield. Ở trận đấu đó, MU đã giành chiến thắng nghẹt thở.

Đôi bên đều phải chơi với 10 người, nhưng Man Utd - với Paul Pogba và Ravel Morrison trong đội hình - đã lội ngược dòng với chiến thắng 3-2 dù bị dẫn trước hai bàn.

MU sẽ tái đấu Liverpool ở vòng 4 giải FA Youth Cup năm nay, trong một bối cảnh khác với cách đây 10 năm. Không còn khán giả trên khán đài vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng điều đó chẳng thể cản bước của Charlie McNeill - ngôi sao tấn công của đội trẻ MU.

McNeill rạng rỡ sau khi ghi bàn trong chiến thắng giúp Man United đánh bại Salford City ở vòng 3:

Charlie McNeill xuất thân từ lò đào tạo Carrington của Manchester United nhưng sau đó, anh sớm cập bến đội bóng hàng xóm Manchester City.

McNeill giành 6 mùa giải chơi bóng tại đây và nhanh chóng để lại vô số những ấn tượng. Cầu thủ sinh năm 2003 phát huy hết tiềm năng và ghi hơn 600 bàn thắng, trở thành cây săn bàn xuất sắc tại các đội trẻ Man City.

Những màn thể hiện chói sáng giúp chân sút người Anh được hàng loạt ông lớn để mắt tới. RB Leipzig liên tục liên hệ, chèo kéo nhưng đến cuối cùng, Manchester United vẫn là sự lựa chọn của Charlie McNeill.

Nửa đỏ thành Manchester đã mạnh tay chi 750.000 Bảng để có được sự phục vụ của tài năng trẻ còn chưa bước qua ngưỡng tuổi 18. Nếu McNeill đáp ứng được các yêu cầu của Quỷ đỏ, đặc biệt là giành được suất lên chơi tại đội một, khoản phí đó thậm chí còn tăng lên tới con số 1,5 triệu Bảng.

⚽ This excellent turn and finish from Charlie McNeill has doubled our #FAYouthCup lead v Salford! ⬇#MUFC #MUAcademy