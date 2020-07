Guardiola: Về nhì ở Ngoại hạng Anh quan trọng hơn vô địch Cúp FA

HLV Pep Guardiola khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của Manchester City trong thời gian tới sẽ là đảm bảo vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh.

Trong mùa giải năm nay, liên tục thể hiện những sự thiếu ổn định ở giải Ngoại hạng , và không thể bảo vệ thành công chức vô địch khi bị dẫn trước với khoảng cách lên tới 23 điểm.

Do không còn mục tiêu tại đấu trường này, đội chủ sân Etihad chỉ còn có thể dồn toàn lực vào Cúp FA và UEFA , sau khi đã lên ngôi tại hồi đầu tháng Ba vừa qua.

Dù vậy, HLV Pep Guardiola vẫn khẳng định rằng việc bảo vệ vị trí thứ hai ở Ngoại hạng Anh mới là ưu tiên, khi sự cạnh tranh cho tới lúc này vẫn đang là rất lớn.

"Man City muốn giành danh hiệu, nên đây không hoàn toàn là tình thế tốt nhất. Ở Ngoại hạng Anh, các đối thủ đang có sự chuyển mình mạnh mẽ và chúng tôi chưa đạt đến mức độ như vậy." - Pep nói trong buổi họp báo.

"Không thể phủ nhận rằng mục tiêu về đích thứ 2 ở Ngoại hạng Anh là điều tốt hơn việc vô địch Cúp FA, Carabao Cup. Chúng tôi cần bảo vệ tấm vé Champions League, nơi mà nhiều đối thủ cũng đang muốn góp mặt."

"Chúng tôi không phải là đội tốt nhất, vì có một đối thủ xếp trên. Tuy nhiên, chúng tôi biết mình hay hơn 18 đội còn lại. Vì vậy, đó sẽ là mục tiêu cho giai đoạn cuối mùa giải."

Với 69 điểm sau 34 vòng, Mancheester City vẫn đang có khoảng cách khá an toàn so với đội xếp thứ 3 là . Vào lúc này, The Blues đang có 60 điểm, và chịu sự bám đuổi quyết liệt từ nhóm các đội xếp sau như , và Wolverhampton.