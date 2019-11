Guardiola và Klopp được vinh danh trong bảng vàng của Hiệp hội HLV nước Anh

Mới đây, Pep Guardiola và Jurgen Klopp đã được Hiệp hội HLV chuyên nghiệp nước (LMA) vinh danh vì những thành tích vô cùng nổi bật trong thời gian qua.

Đây là vinh dự dành cho HLVcó bề dày thành tích ở giải Ngoại hạng Anh. Trước đó, những vị chiến lược gia nổi tiếng như Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson hay Jose Mourinho cũng đã có mặt trong bảng vàng này.

The League Managers Association has inducted Manager Pep Guardiola and Manager Jürgen Klopp into the LMA Hall of Fame pic.twitter.com/BKVDaN5oF0