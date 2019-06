Góc quan ngại: 'Chủ công tương lai' của MU ghi bàn còn ít hơn... Ramos mùa giải trước

Theo thống kê, ở mùa giải 2018-19 vừa qua, tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United đã có số trận ra sân cũng như số phút thi đấu nhiều hơn đội trưởng - trung vệ Sergio Ramos.

Dường như có một sự... chẳng liên quan gì khi nói đến hai cầu thủ ở hai đội bóng khác nhau, và thi đấu ở hai vị trí khác nhau. Thế nhưng, điều đáng chú ý ở đây lại là việc Ramos... ghi nhiều bàn hơn Rashford trong mùa giải vừa qua!

When you realise Sergio Ramos has more goals in less games than Marcus Rashford this season 😂🤔😬🤦‍♂️ pic.twitter.com/UWfBbWxh5m