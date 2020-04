Gareth Bale ủng hộ 500.000 Bảng cho công tác phòng chống COVID-19 tại quê nhà

Tại xứ Wales, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp với 8.000 trường hợp dương tính và 624 người tử vong. Các bệnh viên ở quốc gia này cũng đang gặp khó khi liên tục nằm trong tình trạng quá tải.

Để giúp đỡ công tác phòng chống dịch, tiền đạo Gareth Bale vừa ủng hộ số tiền 500.000 Bảng cho hàng loạt bệnh viện ở thủ đô Cardiff.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các y bác sĩ của Dịch vụ Y tế công cộng (NHS) vì nỗ lực của họ trong công tác phòng chống COVID-19." - chân sút của chia sẻ trên MXH Twitter.

"Bệnh viện Đại học Wales luôn có một vị trí quan trọng trong trái tim tôi bởi đây là nơi tôi sinh ra, và đã giúp đỡ rất nhiều gia đình cũng như cộng đồng trong thời gian qua."

"Tôi cùng gia đình muốn thể hiện sự ủng hộ tới họ, và mội lần nữa tôi xin được gửi lời cảm ơn khi tất cả các bạn đang làm rất tốt công việc của mình."

Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11

